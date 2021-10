GUINNESSI REKORD ON MEIE! Eestlannalt tiitlit röövida üritanud egiptlane põrus 

Enne looga Egiptusesse rändamist meenutame esmalt Liivandi sooritust tänavu aprillis, enda 30. sünnipäeval. „Ujumine läks superhästi. Üritasin süüa, aga pingutusest midagi väga alla ei läinud. Ühel hetkel hakkas valu paremasse puusa ja põlve lööma. Olin selleks ajaks niigi juba valuvaigistite all ja pidin pausi pidama,“ rääkis eestlanna kevadel Õhtulehele. „Mul pole kunagi olnud allaandmismõtet. Pigem arvas mu tiim, et tuul on liiga hull. Olin valmis selle vooluga kasvõi õhtuni ujuma, peaasi, et 30 kilomeetrit ära tuleb. Mu sõbrad juba teavad, et minult allaandmist paluda pole mõtet.“ Lõpuks, 9 tundi ja 19 minutit pärast starti, jõudis eestlanna sihile.