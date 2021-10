Elumees Fury kehtestas endale seksikeelu: püksilukk püsib kinni ja energia paagis, lasen selle valla alles ringis 

Fury sai koos abikaasa Parisega augustis kuuenda lapse vanemateks, aga sünnitus ei kulgenud sugugi lihtsalt. Kui pereisa Tyson on juba nädalaid Las Vegases sealtoimuvaks matšiks valmistumas, siis Paris on koos lastega kodus Morecambe’is. „See tähendab, et treeninglaagris on seksikeeld,“ kinnitas Fury Daily Maili vahendusel. „Minu püksilukk püsib kinni. See on müüt, et poksijad enne matši ei seksi, aga mina ei usu sellesse. Ma hoian kogu oma energia paagis ja lasen selle valla alles ringi jõudes.“

Fury ja Wilderi teine omavaheline matš leidis aset 2020. aasta veebruaris. Enne toda duelli kuulutas britt, kuidas ta masturbeerib seitse korda päevas ja „on söönud palju tussi, et oma lõualihaseid treenida“.

Seekord võtab Fury aga mõneti rahulikumalt ja spordikesksemalt. „Ma ei taha midagi juhuse hooleks jätta ja olen ennast trennis maksimaalselt piitsutanud. Pärast viimast matši on inimesed Wilderit sopajoodikuks kutsunud, aga arvestades tema löögijõudu on ta endiselt minu kõige raskemaks vastaseks. Kõigist oma matšidest tahan ma just nüüd enim võita ja ma olen tiitlimatšis saanud jagu Vladimir Klitškost endast,“ praalis Fury.

Anthony Joshua (paremal) kaotas hiljuti Oleksandr Ussõkile ja nii peab suur matš Furyga veel ootama. Kas see üldse kunagi tuleb? Foto: Andrew Couldridge / REUTERS / Scanpix

Mis saab Fury ja Joshua matšist?

Terve poksimaailm on juba mõnda aega elanud Tyson Fury ja Anthony Joshua matši ootuses, sest siis oleks panused maksimaalselt suured – mängus oleks kõik tiitlivööd ja selguks absoluutne raskekaalu maailmameister. Paraku kaotas Joshua äsja Oleksandr Ussõkile, millega jäi ilma WBA, WBO, IBF ja IBO tiitlitest. Vähemalt mõneks ajaks on seega Joshua – Fury matš ootele pandud, kuna enne on vaja Joshual ukrainlasega uuesti mõõtu võtta.

Fury aga Joshuat meedias sõnadega tampima ei ole hakanud. „Ma ei peksa maaslamajaid, et nad end veel kehvemini tunneksid. Aga ma arvan, et kui mina oleksin poolraskekaallasele kaotanud, siis ma oleks saanud hoope vasakult ja paremalt. Mind oleks maha kantud. Ma ei hakka tema haavadele soola raputama. Joshua asjad on tema asjad ja praegu ta nendega hakkama ei saanud.“