GALERII | Tartu Bigbank kaotas meistrite Liigas eelringi avamängus Benficale 

„Täna oli justkui kaks mängu. Esimene ja teine geim olid meie omad, aga esimese soperdasime ise ära. Nimeliselt ei hakka näpuga näitama, aga iga võrkpallisõber saab aru, kes väristama hakkasid. Sinna see avageim läks. Teist me domineerisime, aga peale seda juhtus see, mida kartsin,“ tõdes Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg kohtumise järel rahvusringhäälingu ülekandes.