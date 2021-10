Kalev/Cramo leer kirus napi kaotuse järel lihtsaid pallikaotuseid ja lauavõitlust  

Valitsev Eesti meister alustas kohtumist hästi, kuid avapoolajal tehtud 13 pallikaotust peegeldus vaheajaks tabloolt 36 : 41 kaotusseisuna.

Pallikaotused saadigi teisel poolajal kontrolli alla, sest neid lisandus vaid kolm. Samas torkas mängus valusalt silma, et Strasbourg sai lubamatult palju kordusviskeid. Statistika ei halasta: prantslased noppisid 19 ründelauapalli meie kaheksa vastu ja võitsid kogu lauavõitluse 43 : 29.

„Alustasime hästi, aga siis nad panid juurde ja meie natuke lagunesime,“ kirjeldas peatreener Štelmahers pressikonverentsil. „Tegime liiga palju lihtsaid pallikaotuseid, kaotasime pea ja nad said liiga palju lihtsaid korve, mis andsid neile enesekindlust ja tõmbasid rahva kaasa. Me ei tahtnud rahvast mängu lasta, see oli suur viga meilt.

Esimese poolaja 13 pallikaotust on suur number. Nad sai lõpuks 19 ründelauda, see on suur punktikadu. Oleme natuke väiksemad, aga tugevamad. Platsil loeb hingestatus, mitte suurus.“

Ta lisas: „Hooaeg alles algas. Meil on uus võistkond, vaja aega, et üksteist mõista. Nõuan mängijatelt palju, aga areneme samm-sammult. Selge, et kaotada pole tore. Olime võõrsilvõidule lähedal, see olnuks hea start.“