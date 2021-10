VIDEO | Brasiilia jalgpallur ründas kohtunikku ja sai süüdistuse mõrvakatses 

Koletu tegu toimus esmaspäeval Brasiilia madalama liiga mängu ajal. Peakohtunik Rodrigo Crivellaro vilistas Ribeirole keskväljal ühes olukorras vea, mis ajas Sport Club Sao Paulo jalgpalluri nii närvi, et too niitis vilemehe esmalt pikali ja äsas talle seejärel täiest südamest jalaga pähe, vahendab BBC.

Sao Paulo klubi teatas, et see intsident on nende ajaloo üks halvimaid.