Toyota koosseis on ametlikult paigas, Ogier saab uue kaardilugeja 

Ükski osa uudisest pole üllatav, vaid oli rohkem või vähem varem teada. Vahest kõige ootamatum info on see, et Ogier kihutab tuleval aastal uue kaardilugejaga, sest Julien Ingrassia tõmbab karjäärile pärast käimasolevat hooaega lõplikult joone alla. Ogier ja Ingrassia on tulnud koos seitse korda maailmameistriteks ning on väga lähedal kaheksandale tiitlile. Teda asendab Benjamin Veillas, kes on viimastel aastatel aidanud Ogier'd testimistel ja olnud MM-sarjas tema esiautos (gravel crew).

Lappi sõitis Toyotaga ka aastatel 2017 ja 2018, kuid siirdus seejärel aastaks Citroeni. Mullu roolis ta M-Spordi Fordi, kuid tänavu ei mahtunud ühtki WRC-tiimi. Äsjasel Soome rallil saavutas ta eratiimi Toyota Yarisega 4. koha.

Tiimiboss Jari-Matti Latvala väljendas pressiteates koosseisu üle mõistagi rahulolu ja ootab uute autode ajastut põnevusega. „Elfyn on väga järjepidev sõitja, kes toob alati tiimile punktid koju, aga nagu ta Soome ralli võiduga tõestas, on ta ka üks kiiremaid. Ta konkureerib igal juhul MM-tiitlile,“ kiitis Latvala waleslast.

„Kalle on teinud sel aastal väga häid esitusi. Ta areneb koguaeg ja hangib aina rohkem kogemusi. Seb on tšempion, kes on meile tuleval aastal väga väärtuslik, kuigi ta ei jahi enam individuaalset tiitlit. Lisaks on mul hea meel tuua Esapekka tagasi tiimi. Ta on meie juures tõestanud, et suudab võita (2017 Soomes – M. T.) ja on hiljem veelgi kasvanud. Ta on äärmiselt motiveeritud ja näitas oma kiirust möödunud nädalavahetusel. Usun, et ta perfektne mees jagamaks Sebiga autot.“

Ogier' taandumine oli õhus juba aasta varem, kui saab teoks nüüd. „Ühest küljest ootan, et saaksin rohkem perega aega veeta, samas olen väga rõõmus, et jään Toyotasse ja saan järgmiselgi aastal mõnel rallil võistelda,“ sõnas Ogier. „Olen väga tänulik, et tiim andis mulle võimaluse osakoormusega jätkata seda, mida armastan. Täpne kalender pole veel paigas, aga annan parima, et aidata meeskonda tootjate arvestuses ja auto arendamisel. Olen põnevil, mida uue generatsiooni masinad alale toovad ja tean, et tiim panustab sinna palju.“