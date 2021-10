KUHU KADUS SÕRMUS? Kui Andy Murray Indian Wellsi turniirilt abikaasa juurde naaseb, on kodus kõva peapesu oodata 

Seejärel kirjeldas ta mõneti täpsemalt, kuidas ta jättis oma niisked tossud ööseks enda tiimiauto alla kuivama. Kohati on seal neil päevil suisa 30 soojakraadi ehk korraliku trenniga võib saada tossud läbimärjaks küll. Hommikul läks ta tossudele järele, aga selgus, et need on pihta pandud. Kaalutletud risk ja Murray suutis sellega veel leppida.