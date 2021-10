RAHALAEVA OOTUSES: Inglismaa kõrgliiga eelviimane klubi saab maailma rikkaimad omanikud 

MÜÜDUD: Newcastle Unitedi fännid on uute omanike saabumise üle elevil.

Manchester City, Paris Saint-Germain ja teised tippklubid on edaspidi poisikesed, sest maailma jalgpalli uueks juhtivaks jõuks on saamas Newcastle United. Kõik Inglismaa juhtivad meediamajad teavad rääkida, et juba lähiajal saab klubi endale rikkad omanikud Saudi Araabiast.