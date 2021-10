Niigi kesises seisus olnud positsioon sai Eesti koondises veel ühe tagasilöögi 

„Puri sai alles täna esimest korda meeskonnaga trenni teha. Loomulikult pole see hea, aga meil on alternative. Meil on Taijo [Teniste] ja veel mängijaid, kes saavad paremal äärel hakkama,“ rääkis Häberli pressikonverentsil.

Paremkaitse osakond on nüüdsest Eesti koondise suurim murelaps, sest koondisega ei saanud liituda FC Floras seda positsiooni mehitav Michael Lilander ja nüüd on väljas ka Puri. Senistes valikmängudes pole Häberli Tenistet platsile saatnud ja peaasjalikult on mänginud just Lilander või Puri.