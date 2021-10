DEJA VU: Valgevene tunneb nüüd sama, mida Eesti märtsis 

Valgevene on Tallinnas ilma peatreeneri Georgi Kondratjevita, kes nakatus koroonaviirusega. Teda asendab Lillekülas Oleg Raduško, kes on peatreeneriga pidevalt telefonisilla abil kontaktis. Samuti on positiivse koroonaproovi andnud Maksim Sõvtsov ja vigastusega on väljas Serhei Palitsevitš, Roman Juzeptšuk, Aljaksandr Satšõvka, Nikolai Zolotov, Artsjom Rahmanau, poolkaitsjad Nikita Korzun, Juri Kavaljov ja Deniss Gretšihho ning ründaja Artjom Kontsevoi. Kokku seega kümme jalgpallurit, kel on kamba peale kogemust 95 koondisemängu jagu.