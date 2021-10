Tänak sai viimasest rallist indu juurde: oleme kahe aastaga teinud suure sammu edasi 

„Soome etapp on väga eriline ja suure ajalooga ralli. Seega seal hästi sõitmine on kindlasti tähendusikas. Oleme kahe aastaga teinud suure sammu edasi. Kahju, et me mullu Soomes kihutada ei saanud, sest oleksime kindlasti palju õppinud ning ehk saanud tänavu Toyotat rohkem survestada,“ lausus Tänak WRC kodulehel avaldatud intervjuus.