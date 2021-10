„Hea töö!“ embas hõbedane Epp Mäe treener Ahto Raskat hüvastijätuks. Nüüd ei taheta üksteist mõnda aega näha. 

„Ma ütleks kindlasti, et see oli võidetud hõbemedal,“ leidis Raska pealt 24 tundi pärast finaali kaotust Tallinna lennujaamas. Kuigi ameeriklanna Adelayne Gray pidi kulla võitmiseks Mäe vastu välja tulema 0 : 4 kaotusseisust, siis oli tema Raska sõnul ikkagi favoriit. „See ei ole kaotatud kuld. Raske ja edukas hooaeg, aasta lõpp … see oli ikka võidetud hõbe!“