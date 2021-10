Miljardilises võlas Barcelona soovib poolteist miljardit laenu võtta 

Plaan on lisaks staadioni mahutavuse 11 000 inimese võrra suurendamisele luua Nou Campi ümbritsevale alale suurem paviljon Barcelona klubi teiste spordialade nagu korvpall ja jäähoki tarbeks. Lisaks saaks uue pinna praegu suuresti staadionil tribüünide all paiknev klubi muuseum ja nännipood, vahendab Evening Standard.

Jalgpallvaba periood on Barcelonas mõni suvekuu pikk, mille jooksul mõistagi nõnda suurt ehitusprojekti ette võtta pole võimalik. Klubi president Joan Laporta sõnul tuleb legendaarne Nou Camp maha jätta kuni 12 kuuks. See tähendab, et lahendamist vajab ka teine probleem: kuhu aastaks kolida?