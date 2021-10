VALGEVENE SURUTI VASTU MURU: teise poolaja väravad tõid Eestile kindla võidu 

Esmaspäeval peab Eesti koondis Walesi vastu hakkama saama aga ilma Henri Anieri ja Vladislav Kreidaga, kes seni selles tsüklis. See võib tähendada seda, et Mets liigub kaitsva poolkaitsja positsioonile ja Paskotši keskkaitsesse. Kas siis liigub paremale Teniste, kes täna viimased kümme minutit platsil mütata sai? Rünnakul on aga käike rohkem, täna vahetas Häberli Sorga asemele näiteks Sergei Zenjovi.