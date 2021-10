KOOLIPOISIMATEMAATIKA: Eesti vutikoondisel on kohustus Wales kotti panna! „Oleme jahis tagasi!“ 

Häberli sai olla positiivselt meelestatud, sest lisaks Eesti 2 : 0 võidule Valgevene üle lõppes ka E-alagrupi teine matš õige tulemusega: Tšehhi ja Walesi meeskonnad tegid Prahas 2 : 2 viigi. Esimesena sahistas võrku Walesi kapten Aaron Ramsey, kuid võõrustajate viigivärav sündis vähem kui kaks minutit hiljem Jakub Peseki jalast. Teise poolaja alustuseks lasi väravavaht Danny Ward lohakusest sisse Ramsey tagasisöödu, kuid Leeds Unitedi mängumees Daniel James vormistas lõpptulemuse.

Häberli: „Kui me arvutada oskame – nagu koolis õpetati – siis saavad kõik aru, et oli väga oluline, et nad viigi tegid. Oleme jahis tagasi!“