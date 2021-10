NBA legend alustab 36aastaselt uut karjääri. Tudengisportlasena! 

Smith, kelle NBA tiitlid tulid LeBron Jamesi meeskonnakaaslasena esmalt 2016. aastal Cleveland Cavaliersi ja 2020 Los Angeles Lakersi ridades, ei mänginud kunagi ülikoolikorvpalli. Ta pidanuks 2004. aastal liituma Põhja-Carolina ülikooliga, kuid nopiti otse keskkoolist NBAsse. „Mu perel oli raha vaja. Olime tol hetkel hädas,“ selgitas ta Golf.com-ile antud intervjuus, et tema ehitajast isa jäi raskelt haigeks ja noormees pidi hakkama perele raha sisse tooma.

Smithi isa on nüüdseks 70aastane ja käib jätkuvalt ehitamas – vahe on lihtsalt selles, et nüüd teeb ta seda oma lõbuks, mitte enam vajadusest perele leib lauale tuua. Poja 16aastane karjäär profikorvpallurina lahendas selle mure.