FOTO | Saaremaa ralli võitis Gross, Linnamäe tegi suure avarii 

Kui 14 kiiruskatsest on läbitud kaheksa, hoiab Gross-Mõlderist kümne küünega kinni Hyundai i20 R5 rooliv Ken Torn koos kaardilugeja Kauri Pannasega. Vahe on kõigest 6, 9 sekundit. Kolmandad on Egon Kaur ja Silver Simm ning neljandad Robert Virves ja Aleks Lesk – mõlemal VW Polo R5 sõitval ekipaažil on kaotust liidritele poole minuti kanti.