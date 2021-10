NAISTE KÄTŠ: poksija süüdistas tiitlikaotuses menstruatsiooni, rivaal naeruvääristas väidet 

„Meil ei olnud laagris mingeid kaaluprobleeme ning terve nädala olin väga heas kohas ja valmis. Olime eile kaalus ja valmis võitluseks, aga eile õhtul algas ootamatult mu menstruaaltsükkel, mis ilmselgetel põhjustel paneb naised kaalus juurde võtma,“ selgitas Courtenay sotsiaalmeedias, miks kaal näitas sellele astudes 54,7 kilo. Kukk-kaalu piiriks on naistel 53,5 kilo.

Courtenayle anti kaks tundi üleliigse 1,2 kilo maha saamiseks, kuid britt ei naasnud kaalule ja kaotas seetõttu tiitlivöö. Matš Mitchelliga toimub ja ameeriklanna võib võidu korral WBA meistrivöö ümber heita. Peaks edu saatma aga Courtenayd, jääb tiitel omanikuta.

Profipoksikarjääris kaheksast matšist seitse võitnud Courtenay sõnas enda avalduses, et on kirjeldamatult löödud: „Seda pole kunagi varem juhtunud. Olen alati professionaalne, aga see oli füüsiliselt minu kontrolli alt väljas.“