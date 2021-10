Levadia purustas Pärnu ning kindlustas liigas liidrikohta 

Tänavu on Levadia kindel tabeliliider, olles 25 mängust võitnud 22. Neil on koos 67 silma. Järgneb Flora 56 punktiga, ent neil on võrreldes rivaaliga kolm matši varuks. Paide linnameeskond (26 mängu) on kolmas 52 silmaga ning Nõmme Kalju neljas (26 mängu, 40 punkti). Pärnu on kümne meeskonna seas üheksandal kohal 15 punktiga.