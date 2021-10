Portugali koondise peatreener kritiseeris Manchester Unitedi juhendajat: Ronaldol on vaja rohkem mänguaega 

36aastane Ronaldo on sel hooajal olnud tiimi resultatiivseim ründaja: tal on kuue mänguga kirjas viis väravat. Portugallane valiti meistriliigas septembrikuu parimaks mängijaks. Solskjär on pidanud mõistlikuks teda võimalikult palju säästa, et hea hoog saaks jätkuda. See otsus on pälvinud aga palju kriitikat: Unitedi endine peatreener, legendaarne Sir Alex Ferguson ütles hiljuti, et meeskonna paim mängija peab alati mängima.