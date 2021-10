Ogier: tean, mida mul on vaja tiitlivõiduks teha 

Karjääri viimast hooaega tegev Toyota piloot on tänavust sarja juhtinud alates aprillist, mil ta võitis Horvaatia ralli. Ogier tunnistas, et see on tal sõitmise keeruliseks teinud, sest ta on pidanud pea igal rallil esimesena rajal minema.

„Sel hooajal on olnud raske, sest olen pidanud sisuliselt igal rallil tegeleme teede puhastamisega – kaheksal etapil kümnest, kui täpne olla. Seda on üsna palju,“ sõnas Ogier portaali DirtFish vahendusel.

Hispaania rallil on tal üks eesmärk: kindlustada kaheksas MM-tiitel.

„Tean, mida mul on vaja Hispaanias teha. See on päris lihtne: pean ralli võitma ja siis on asi tehtud. Ma ei sõida rallit, et teisena lõpetada. Kui mul on hea võimalus, siis võitlen [võidu] nimel ning kavatsen seda teha ka Hispaanias,“ selgitas Ogier.

Meeskonnakaaslane Evans, kes lõpetas eelmise hooaja teisena, tõdes, et tema šansid tiitli võitmiseks on õrnad.