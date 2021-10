Walesi asepeatreener: Eesti istub ilmselt oma karistusalas 

Walesi seis valikgrupis on üpris mõttetu: viik Tšehhiga tähendab, et sisuliselt on minetatud võimalus püüda MMi otsepiletit ehk alagrupi võitu. Teisest kohast poleks aga suurt tolku: see viiks play-offi, kuhu Wales on niikuinii koha läbi Rahvuste liiga lunastanud. Võimalik, et valiksarjast võiks play-offis teenida asetuse ja koduväljakueelise, aga sellekski peab mahtuma teiste kohtade arvestuses kuue tugevaima sekka, mis on kaugel garanteeritust.

Ühesõnaga: MM-pileti jahtimisel Walesi viimased kolm mängu valiksarjas ilmselt suurt rolli ei mängi. Kas see tähendab, et nendele võib läheneda kui pingevabadele maavõistlustelele?

„Tahame mängu võita – täpselt nii lihtne see asi ongi. Tahame alagrupi teise kohaga lõpetada,“ vastas Torino Juventuse mängumees Aaron Ramsey Õhtulehe küsimusel. „Teadsime alati, et kui grupis on Belgia, on keeruline tipus lõpetada, aga meie siht on kogu aeg olnud esimese kahe seas olla. Nii et see ei ole kindlasti sõpruskohtumine, vaid MM-valikmäng. Valmistume selleks täpselt samamoodi kui teisteks mängudeks ja loodetavasti õnnestub homme võit kätte saada.“

Päris samamoodi kui tavaliselt ettevalmistused siiski ei käi: traditsiooniliselt on koondised poolteist päeva enne avavilet ikka mängupaigas kohal. Wales on aga ikka veel Tšehhis. Miks?

„Kõik on seotud meie jaoks parima ettevalmistusega mänguks. Meie tugipersonalis töötavate professionaalide hinnangul oli kasulikum jääda pärast mängu siia ja taastumisprotsess lõpuni viia. Meil olid siin oivalised tingimused, mida just saime kasutada, nii et kõik oli meie kontrolli all,“ selgitas Page, et hommikune trenn tehti veel Prahas Evžena Rošického staadionil ja alles õhtu eel reisitakse Tallinna.

Peatreeneri sõnul ei tasu Walesi homses koosseisus suuri üllatusi oodata, sest vaatamata pettumust valmistanud viigitulemusele oli koondise mängupilt Tšehhi vastu oivaline. Võib-olla tuleb Eesti vastu kohendada vaid nipet-näpet, kuna sinisärkide kvaliteet pole tšehhidega võrreldav.