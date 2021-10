Walesil pole mängus sisuliselt mitte midagi, Eestit innustab üheprotsendiline unistus edasipääsust 

Walesi seis valikgrupis on üpris mõttetu: viik Tšehhiga tähendab, et sisuliselt on minetatud võimalus püüda MMi otsepiletit ehk alagrupi võitu. Teisest kohast poleks aga suurt tolku: see viiks play-offi, kuhu Wales on niikuinii koha läbi Rahvuste liiga lunastanud. Võimalik, et valiksarjast võiks play-offis teenida asetuse ja koduväljakueelise, aga sellekski peab mahtuma teiste kohtade arvestuses kuue tugevaima sekka, mis on kaugel garanteeritust.