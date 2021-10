Suusahüppaja Aigro kõnnib ortoosiga, aga treener Eljand muretseb muul põhjusel 

Õnnetu juhus. Ta mängis koos Põhjakotka suusahüppajatega soojenduseks vollet ja maandus valesti. Esimesed kaks päeva pärast traumat oli Aigro tuju päris nullis, sest Pekingi olümpiamängudeni on jäänud vaid neli kuud, aga ta ei teadnud, kui tõsine asi on. Selgus, et väga hullu pole. Hüppeliigese esimene side on rebenenud, kuid see peaks mõne nädalaga korda saama.