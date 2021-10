MÕÕN: Kalev/Cramo kaotas viienda matši järjest 

Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok märkis vahetult pärast mängu, et Jenissei hakkas teisel poolajal kaitses julgemalt vahetama ja see töötas. „Meil oli alguses üks plaan, kuidas seda lahendada, siis oli teine plaan, aga mõlemad plaanid olid nürid. Tegelikult me neid teostada ei suutnud,“ sõnas ta Delfi otse-eetris.