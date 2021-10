VALUTAVA KÄE KIUSTE: Eesti tsiklimees võitis maailmakarikasarja! 

Biene hooaeg on olnud ülivõimas: avaetapil Portugalis sai ta kirja kaks teist kohta, järgnenud võistlustel Itaalias ja Saaremaal kaks võitu ning viimati tulid Rootsist seitsme mehe konkurentsis võit ja teine tulemus. Eelviimaseks etapiks naasti Portugali, kus Biene võttis taas kaks kindlat esikohta ja on enne viimast etappi Prantsusmaal rivaalide jaoks püüdmatu.

Edu nimel sai nähtud kõvasti vaeva. „Eilne kukkumine tegi siiski nii palju haiget, et randmed täna väga ei liigu,“ sõnas Biene Portugali võistluse kohta, kus neljataktilisi tsikleid oli väljas neli. „Õnneks liiva sees see nii väga rolli ei mängi ja sain täna oma sõidu ära sõita.“

Kuidas eestlane oma hooaja kokku võtab? „Kaks kõige õnnestunumat võistlust on tänavu olnud Itaalia, kus oli väga tihe konkurents (stardis 15 sõitjat – toim) ja võit tuli väga raskelt,“ kommenteeris Biene. Teine oli kindlasti Rootsi etapi teine päev, kui suutsin Open klassi üldarvestuses võita. Sealne viimane katse, kui olime kolmekesi viie sekundi sees, see tõstis närvid pingule.“

Biene tõdes, et tänavuses edus mängis väga suurt rolli tsiklivahetus: „Võistlused on olnud väga rasked ja oluliselt kergem mootorratas on tulnud palju kasuks. Nii on palju lihtsam sõita, kui sina juhid mootorratast, mitte mootorratas sind. Teisalt, kui oleksin kõva pinnase peal rohkem sõidutunde alla ladunud, oleks kõval pinnasel tulemused võib-olla nõks paremad olnud.“