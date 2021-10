NELJAS KULD! Eesti krossiäss domineerib Euroopat 

„See tiitel maisteb eriti hästi, sest kogesin võitluse ajal ebaõnne,“ kirjutas Saar sotsiaalmeedias inglise keeles. „Surusime läbi ja tegime selle teoks. Mul on tõeliselt vedanud, et minu taga on niivõrd suurepärane tiim. Suur tänu perele, sponsoritele, tüdruksõbrale ja kõikidele fännidele. Nüüd on aeg lõõgastuda ja neljandat meistritiitlit nautida. See tunne ei aegu iial.“