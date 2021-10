VIDEO | SERVIÄSS: Murray lubas fännide vilekoori kiuste edasi trikitada 

Pärast matši sõnas ta, et ei tundnud altkäeservi pärast piinlikkust, vaid pidas seda targaks löögiks.

„Kui vaadata, kus ta matši alguses servi vastuvõtmiseks seisis, siis see muutus esimese seti lõpuks. Ta hakkas vastu võtma järjest kaugemalt, seega serviga oli üha raskem punkte võita. Mõtlesin, et kuna ta seisab nõnda kaugel, siis miks mitte seda proovida ja vaadata, kas ta tuleb taas natuke lähemale. Publik ei elanud mulle niikuinii kaasa ning väljakud on siin kohutavalt aeglased.