VIDEO | Vipsi tiimikaaslaselt rööviti kereautode meistritiitel eriti alatul moel 

Uusmeremaalane Lawson võitis hooaja 24 võidukihutamisest kolm ja lõpetas viiel teisena. See tähendas, et pühapäevase viimase võidukihutamise eel, kus Lawson startis veel ka esikohalt, näis tema edu kahe ainsa ohustaja ees turvaline. Sõidu alustuseks rammis üldtabelis teisel kohal olnud Kelvin van der Linde nahaalselt lootusetu manöövriga aga Lawsoni rajalt, aga ka see ei tähendanud veel Lawsonile midagi hullu. Van der Linde sai küll vaid viiesekundilise ajakaristuse, kuid tema šansid vajalik võit võtta olid samuti kustunud.