Mardi ja Markuse kõrval on täna ametis ka kolmas ja kõige noorem Poom 

Mart on Eesti koondise väravavahtide treener ja Markus koondise poolkaitsja. Seejuures sündis Andreas 2003. aastal Suurbritannias, kus isa Mart teenis tol ajal profijalgpallurina leiba Sunderlandi klubis.

Eesti hümn kõlab täna õhtul orienteeruvalt kell 21.40 mängueelse tseremoonia käigus. A. Le Coq Arena festivaliala avatakse kell 18.45, Ivo Linna ja Supernova kontsert algab kell 19.30 ja vältab kuni kella 21ni. Eesti – Wales kohtumise avavile kõlab kell 21.45. Pääsmed on saadaval Piletilevis.

Jalgpalliliit paneb kõigile poolehoidjatele südamele, et staadionile tasub saabuda suure ajavaruga, sest festivalialal on kavas palju huvitavat ning sissepääs võtab aega. Teatavasti peavad kõik sisenejad esitama COVID-tõendi ja isikut tõendava dokumendi, samuti läbima turva- ja piletikontrolli. Staadioni kõrval on võimalik parkida vaid erilubadega.