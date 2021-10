KIIRE LANGUS! CSKA heitis kunagisele MMi kuldsele mängijale päästerõnga: see on nagu NBA klubi Euroliigas 

Pärast õnnestunud MMi tegi Denver Nuggets Fariediga nelja-aastase lepingu, mille jooksul teenis ta 50 miljonit USA dollarit. Viltu hakkas tal vedama pärast 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiat. Toona mahtus ta küll 30 koondisekandidaadi hulka, ent Brasiiliasse teda kaasa ei võetud. Seejärel hakkasid tegema vähikäiku ka Fariedi numbrid Nuggetsis ja pärast hooaega 2017/18 vahetati seni põhirolli mänginud suur äär Brooklyn Netsi. Sama hooaja keskel proovis ta õnne ka Houston Rocketsis, kuid see jäi ka tema viimaseks NBA hooajaks.

Miks langes Faried aga nii kiirelt pildilt maha? Ilmselt on põhjus selles, et tema mäng rajanes peaasjalikult energiale, kiirusele ja agressiivsusele. Tal polnud NBA mõistes piisavalt head viset ega ka korvialust mängu. Tema korve oli küll sageli uhke vaadata, sest need olid peaasjalikult lennukad pealtpanekud, aga füüsisele rajanenud mänguga ei suutnud ta kaua ja kaugele purjetada. Oma parimal hooajal viskas ta 13,7 punkti, noppis umbes 9 lauapalli ja olla siiski liigas arvestataval määral domineeriv jõud.