PROBLEEMID PARADIISIS? Äsja klubiga liitunud PSG staar on juba rahulolematu: see olukord on minu jaoks väga raske 

Ka PSG usaldas 30aastase poolkaitsja esimeses neljas kohtumises algkoosseisu, aga viimasest liigamängust on Wijnaldum alustanud vaid ühes. Meistrite liigas on ta 180 võimalikust minutist kirja saanud vaid 57.

„Ma ei saa öelda, et ma oleksin olukorraga täielikult rahul,“ tunnistas praegu Hollandi koondise juures olev Wijnaldum ajakirjanikele. „Olukord pole selline nagu ma tahtsin. Olen viimastel aastatel saanud palju mängida, teinud seda hästi ja olnud lisaks alati terve. Praegune situatsioon on teistsugune ja vajab harjumist. Ootasin seda sammu väga, aga nüüd on seis selline. See on minu jaoks väga raske,“ sõnas ta.