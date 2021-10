OTSEBLOGI | Viimasel hetkel Vassiljevita jäänud Eesti on kodus Walesi vastu kaotusseisus 

Kui avavileni on minna 25 minutit, siis võib juba väita küll, et tulemas on rohkem pealtvaatajaid kui oli siin reedel. Kui ülejäänud Eesti mängijad teevad platsil sooja, siis mängukeelu kandvad Henri Anier ja Vladislav Kreida lükkavad varumeestepingi juures vaikselt omavahel söötu.