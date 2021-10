Grosjeani elu päästnud meedik sattus koroonaskandaali 

Türgis istusid stardirivi lõpust vormelitele järgi kihutavas meditsiiniautos FIA elektrivormelite sarja Formula E arstid, vahendab Reuters.

Kui Roberts peaks tervenedes vormelikarusellile naasma, siis 41aastase van der Merwe tuleviku kohal on tumedamad pilved. Nimed on lõuna-aafriklane andnud teada, et ei kavatse end isiklikel põhjustel koroonaviiruse vastu vaktsineerida.

„Meile olemasoleva info kohaselt on paar riiki, kuhu sind ei lubata tõenäoliselt sisse, kui sa pole vaktsineeritud,“ sõnas F1-sarja võistlusdirektor Michael Masi pühapäeval. Näiteks on selline reegel Austraalias, kuhu ei lasta 2022 aasta algul suure slämmi tarbeks sisse ka vaktsineerimata tennisetähti.

Masi tõdes: „Neid reegleid tuleb järgida, et riiki saada ja see tähendab, et [Rahvusvaheline autoliit] FIA peab neid riiklike reegleid austama – nagu ka kõik tiimid ja kõik ülejäänudki.“

Van der Merwe andis sotsiaalmeedias teada, et tegu on teise korraga, kui ta koroonasse nakatus. Lisaks selgitas ta oma otsust mitte vaktsiinisüsti saada: „Šveitsis (olen pooleldi šveitslane) ja teistes arenenud riikides loeb läbipõdemine vaktsineerimisena,“ kirjutas van der Merwe. „Usaldan, et need riigid teavad, mida teevad ja austan ka riike, kus on piiravamad reeglid, ja ei reisi sinna.“

Lõuna-aafriklane lisas: „Olen igati teadlik, et potentsiaalselt olen vähem töökõlbulik või minu liikumisvabadust piiratakse seoses minu valikutega. Et ma ei eelista mugavust enda tervisele, ei tähenda, et ma teen valikuid isekusest. Me tahame kõik lihtsalt terved olla.“