Björgen avaldas, et nelja kullaga tipnenud 2017. aasta MMil leiti tema dopinguproovist kahtlaseid näite 

Aprillis ehk vahetult pärast nelja kullaga MMilt koju saabumist helistas temale Norra koondise arst Petter Olberg ja küsis, kus ta on ja kas ta on parasjagu üksinda. Ta oli kodus koos elukaaslase Fred Börre ja oma poja Mariusega.

Olberg teatas selles kõnes Björgenile, et ta kuulis rahvusvaheliselt suusaliidult (FISilt), et Lahti dopingulabor oli leidnud tema viimase stardi eel antud uriiniproovist anaboolse steroidi 19-nonandrosterooni jääke. Björgen kirjeldas, kuidas tal hakkas kõhus keerama ja maailm pöördus tagurpidi.

„Esmalt Martin [Johnsrud Sundby] ja siis [Therese]. Ma ei uskunud, et see on võimalik,“ kirjeldas Björgen.