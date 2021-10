VÕIMAS! Kontaveit jõudis Indian Wellsi turniiril 16 parema hulka ja on jooksvas edetabelis tõusnud juba 15. kohale 

„See oli algusest lõpuni väga tasavägine mäng. Teadsin, et Bianca on kõva võitleja ja mäng on läbi alles siis, kui see on päriselt läbi,“ rääkis Kontaveit võidu järel intervjuus. Kui eestlannalt küsiti tema edu saladuse kohta, siis vastas ta läbi naeru: „Ma olen oma tennist nautinud ja see on olnud väga lõbus. See ongi võti. Loomulikult on Dmitri [Tursunov]kõvasti aidanud ja aitäh ka talle.“