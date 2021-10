RASSIST JA HOMOFOOB! Legendaarne peatreener pani lekkinud e-kirjade tõttu ameti maha 

10 aastat tagasi kirjutas Gruden NFLi mängijate ametiühingu juhi DeMaurice Smithi kohta, et mustanahalise mängija „huuled on suured kui autorehvid“. See on rassism, väitis eelmisel nädalal Wall Street Journal. Gruden üritas end välja vabandada väitega, et ta kutsub tihti valetajaid kummihuulteks.

Seepeale sai New York Times küüned taha Grudeni ja endise Washington Redskinsi tiimijuhi Bruce Alleni kirjavahetusele. Näiteks ütles ta NFLi liigajuhi Roger Goodelli kohta „loll jalgpallvastane tussu“ ja „lilla“. Grudeni väitel olla Goodell survestanud St Louis Ramsi enda ridadesse värbama „homosid“ – täpsemalt Michael Sami, kes oli 2014. aastal esimene avalikult gei mängija, kes noormängijate valikust NFLi pääses. See on homofoobia.

Eelneva teeb Grudeni jaoks seda ebamugavamaks, et tänavu sai tema enda Raidersi kaitsemängijast Carl Nassibist esimene aktiivse karjääri jooksul kapist välja tulnud ameerika jalgpallur. „Õppisin juba ammu, et see, mis teeb mehe teistsuguseks, teeb ta ka suureks,“ kommenteeris Gruden juunis Nassibi kohta.

„Tussu“ oli Grudeni arvates ka meili saatmise ajal USA asepresidendiks olnud Joe Biden, kes nüüd ametiredelil koha võrra tõusnud. Lisaks saatis toona ESPNi analüütikuna töötanud Gruden Allenile ohtralt pilte bikiinides naistest – see teeb temast misogüüni.

Värskete paljastuste valguses otsustas Gruden, et targem on peatreeneritoolilt taanduda. „Armastan Raidersit ja ei taha olla segavaks faktoriks,“ teatas ta esmaspäeva õhtul. „Palun vabandust, ma ei tahtnud kunagi kedagi haavata.“