300 000 EUROT! Koondisemängul jalgpallurid on röövlitele lihtne saak 

Lemina oli parajasti Gaboni koondisega MM-valikmängul, kui relvastatud pätid tema Nice’i äärelinnas paiknevasse koju sisse murdsid, vahendab AFP. Kuidas on teada, et röövlid võtsid relvad kaasa? Sest Lamina abikaasa oli sel hetkel kodus ja kurjategijad ähvardasid teda.

Nice’i pätid on ilmselt läbi hammustanud, et vutimehi on kõige lihtsam tühjaks röövida just koondisepauside ajal. Täpselt aasta tagasi oli Kasper Dolberg Taani koondise juures, kui Nice’i lennujaamast ärandati tema auto ja tehti tühjaks ka ründemängija kodu.