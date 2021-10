Korvpallilegendi kriitika: tänapäeva NBA on liiga pehme, vanasti mängiti ka vigasena! 

Kas NBA pallurid, kes endale põhihooajal puhkepause küsivad, käituvad õigesti? Indiana Pacersi eest unelmate korvpalliliigas 18 hooaega rüganud Miller rääkis Dan Patricku jutusaates, kuidas 90ndatel asjad käisid. „Tundsin end süüdi, kui ei mänginud – isegi kui mul oli hüppeliigese venitus ja ma olnuks 70-75 protsendi peal, teadsin et saanuks platsile minna,“ meenutas tagamängija, kelle karjääri jooksul toodud 25 279 punkti on NBA ajaloo 21. tulemus. Sealjuures ligi kolmandik neist punktidest tulid kaugvisetest.

Miller jätkas: „Ma tundsin end süüdi pingil istudes. Ma teadsin, et saan tõenäoliselt ikka visata. Kas ma saanuks selle pahkluuga külgliikumist teha? Tõenäoliselt mitte, aga ma teadsin, et kui pall minuni jõuab ja ma vaba olin, suutnuks ma ikkagi visata, mis aitaks mu meeskonda. Nii et mul olid süümepiinad, kui ma platsil polnud.“