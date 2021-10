MIKS KALEV/CRAMO KAOTAB? Sõber kiidab vastaseid, Enden saadaks lätlase Riia rongile 

Maailmameister Heino Enden arvab, et üks väike põhjus on, et meistrite liiga alagrupiturniirist satuti liialt suurde eufooriasse. Ta avaldab lootust, et ehk vähemalt meeskonna sees asjad päris nii ei olnud, ent siit-sealt spetsialistide seast on juba kuulda olnud jutte kindlast VTB liiga play-off’ist ja eurosarja alagrupivõidust. „See on täiesti selge, et meistrite liiga kvalifikatsioonis mängisid kolmanda järgu võistkonnad. Muidugi oli Kalev tubli, et sisse viskasid ja selles ei saa neid süüdistada, aga need meeskonnad olid Kalevi jaoks liiga nõrgad. Täit pilti ette ei saanud. Suuremal osal meediast hakkas kaduma reaalsustaju.“