Toyota loodab Hispaanias kindlustada teisegi MM-tiitli 

„Hispaaniasse on tore tagasi minna, eriti sellepärast, et tegu on taas asfaldiralliga. Sealsed asfaltteed on MM-sarjas ühed parimad ning oma sõitjakarjääri ajal nautisin nendel kihutamist. Mõistagi on see meile hea, et liidritena ei pea me [esimestena rajale minnes] seal kruusateid puhastama. See on väga põnev, et ainult Toyota piloot saab maailmameistriks tulla, kuid meie eesmärgiks on koguda Hispaanias piisavalt punkte, et kindlustada tiitel võistkondlikus arvestuses. Meil on selleks hea võimalus, kuid peame olema hästi valmistunud ning peame rallil oma tulemused ära tegema,“ lausus Latvala meeskonna pressiteate vahendusel.