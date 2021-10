Kontaveidi treener: tahtsin tuua väljakule agressiivsema Aneti 

Mängijana seitse ATP turniiri võitnud 38aastane treener selgitas, et Kontaveidi üheks trumbiks on agressiivsus.

„Ta on pisut agressiivsem, mis on kaasasündinud omadus. Tal on mängus see sisemiselt olemas, kuid see on mingil määral maha surutud. Ta peaks selle ära kasutama."