NBA suurfavoriit eemaldas vaktsiinipelgurist superstaari võistkonnast 

Irvingule sai saatuslikuks asjaolu, et erinevalt tiimikaaslastest pole ta lasknud end jätkuvalt koroonaviiruse vastu vaktsineerida. See tähendab aga seda, et vastavalt New Yorgi (kus Nets tegutseb) regulatsioonidele ei saaks ta kaasa teha üheski kodumängus, sest vaktsineerimata inimesi seal avalikesse spordisaalidesse ei lubata. Samuti ei saaks ta kaasa teha California osariigis peetavatel võõrsilmängudel, kus kehtivad samad reeglid.

„Arvestades seda, et olukord [seoses koroonaregulatsioonidega] võib järjest muutuda, otsustasime pärast põhjalikku kaalumist, et Kyrie Irving ei mängi ega osale meeskonna treeningutel enne, kui ta saab seda teha täielikus mahus,“ teatas Netsi peamänedžer Sean Marks eile tehtud avalduses. „Kyrie on teinud isikliku valiku ja me austame tema individuaalset õigust valida. Praegu piirab see valik aga tema võimalusi olla meeskonna täiskohaga liige, kuid me ei saa lubada, et mõni meie mängijatest osaleks meeskonna tegemistes vaid osaliselt.“

Juba varem oli NBA teada andnud, et mängijad, kes puuduvad matšidelt põhjusel, et pole lubanud end vaktsineerida, ei saa nende mängude eest ka tasu. Megapalgaga Irvingu puhul tähendab see seda, et tal jääb saamata 380 000 dollarit (329 000 eurot) ühe mängu kohta!