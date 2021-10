Kontaveidi järgmine vastane oleks õnnelik ka eestlanna võidu korral 

„Ma ootan väga rasket mängu,“ tõdes kaheksandikfinaalis venelanna Anna Kalinskaja (WTA 151.) alistanud Jabeur. „Viimati mängisime Cincinnatis, kui praegu tundub mulle, et Anett on justkui teistsugune mängija, märksa enesekindlam. Ta on mänginud uskumatult, vaatasin tema esitust, kui ta võitis Ostrava turniiri. Ma pean mängima oma mängu, kuid pean muutma rütmi.“

Jabeur lisas, et soovib veerandfinaalist peamiselt seda, et platsil oleks lõbus.

„Ta on mänginud nii hästi,“ jätkas aafriklanna Kontaveidi kiitmist. „Ta on uskumatult hea mängija ning minu sõber, suurepärane sõber. Lahing tuleb vägev, kuid juhtugu mis tahes, ma annan endast parima. Kui võidan mina, siis mina, kuid kui võidab tema, olen ka tema üle siiralt õnnelik.“

Kaheksandikfinaalis Brasiilia üllatajale Beatriz Haddad Maiale (WTA 115.) säru teinud Kontaveit on nüüd võitnud üheksa matši ja 18 setti järjest ning ta tunnistas ka ise, et tunneb end väljakul väga hästi ja mängib head tennist.

„Mul on vöö vahel mitu võitu ja see teeb meele heaks, kuid [Jabeuriga] tuleb kindlasti kõva andmine. Ons on mänginud tõeliselt hästi. Kuid olen enda mängus kindel, nii et olen lahinguks valmis, tulgu mis tuleb,“ ütles eestlanna.