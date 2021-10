Tänak: ausalt öeldes ei ole praegu enam oluline, mitmenda kohaga hooaja lõpetan 

Kahe etapi vahele jäänud vabal nädalal oli Tänakul väga tihe periood – testiti Hispaaniaks, sõideti hübriidautoga ja jõuti veel ka nädalavahetusel toimunud Saaremaa rallile. Ka võistlusnädal on minutini ära planeeritud. „Tavaliselt saabun rajaga tutvumise algusele eelneval päeval ja katsun lahkuda võimalusel pühapäeva õhtul, kohe pärast võistlust või järgmise päeva varahommikul. Ülejäänud nädal on aga standard: rajaga tutvumine ja võistlus,“ ütles Tänak.

Võib tunduda, et hooaja viimasel kahel etapil polegi eestlastel ühegi suure eesmärgi nimel sõita: individuaalses arvestuses on MM-tiitel püüdmatus kauguses, võistkondlikus arvestuses tundub samuti Toyota võit juba paratamatusena. Lisaks ei ole ka uuel hooajal auto seadistuse mõttes praeguste andmetega palju peale hakata.

„Võistlused on ikka võistlused ja kaotama ma kunagi kuskile ei lähe ja see on üldiselt piisav motivaator. Kindlasti on olnud keerulisi hetki, aga siiani oleme alati lahenduse leidnud. Järgmisel hooajal saame kasutada minimaalselt informatsiooni – uus auto saab olema väga omapärane ja kindlasti saab olema asju, mis tahavad teistmoodi lähenemist,“ sõnas Tänak.

Kuigi Tänak ühelegi etapile vaatamata puntkiseisust kaotama ei lähe, siis tunnistas ta intervjuus, et tegelikult ei ole tal praegu enam vahet, millise kohaga hooaja lõpetab. Siiski annab ta endast parima, et järgmiselt etapilt võimalikult palju punkte koguda.

Kataloonia ralli toimus pikka aega formaadis, kus etappi alustati kruusal ja lõpetati asfaldil, sellest aastast on tegemist aga täielikult asfaldiralliga. „See oli meile ainuke segaralli ja oli tegelikult omamoodi huvitav, ma usun, et ka meeskondade jaoks. Kataloonia ja Korsika on olnud kindlasti parimad asfaldirallid kalendris, mulle isiklikult on lemmik Kataloonia. Vähe lõikamisi ja pigem puhas kiire sõitmine. Katsed on kiired ja vahed väikesed,“ iseloomustas Tänak eesootavat etappi.