Koondisekaaslased toetavad Neymari: palun jää meiega! 

„Valmistun selleks MMiks nagu see oleks mu viimane, sest ma ei tea, kas ma suudan jalgpalli enam vaimselt taluda. Annan endast kõik, et see Brasiiliaga võita. See on alates lapsepõlvest olnud mu suurim unistus. Loodetavasti see täitub,“ vahendas 29aastase Neymari sõnu The Guardian.

Igapäevaselt Manchester Unitedis palliv Fred loodab, et Neymar mõtleb veel ümber. „Tahame, et ta oleks meiega veel mitu head aastat. Raske on teise inimese pähe näha, aga vahepeal on inimesed suure surve all. Mitte ainult Neymar, aga näiteks ka Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo. Ta on üks parimaid jalgpallureid, keda Brasiilia iial näinud ja tahame, et ta jääks meiega."

Neymari hea sõber Thiago Silva, kes kuulub Chelsea hingekirja, rääkis pressikonverentsil, et Neymari koheldakse ebaõiglaselt. „Me unustame sageli selle, mida ta väljakul teeb ja räägime ebaolulisest. Tema õlgadel lasub tohutu surve ja ma loodan, et ta ei kaota seda lusti, millega ta jalgpalli mängib. Ta on eriline tüüp. Kui ta on õnnelik ja teeb seda, mida kõige rohkem naudib, siis ta suudab alati meeskonda vedada. See ongi meeskonnale kõige parem.“

Äsja sajandat korda Brasiilia koondist esindanud Thiago Silva proovis Neymari tuju ka Instagramis tõsta. „Kui sa vajad kunagi kellegi toetust, siis tea, et ma olen sinu jaoks olemas. Silvade perekond armastab sind!“

Evertoni ründaja Richarlison ei saa selles aknas Brasiiliat põlvevigastuse tõttu esindada, aga Neymari toetuseks võttis sõna ka tema. Ta postitas Twitterisse pildi, kus fännid hoiavad üleval plagu, millel on tekst: „Neymar, kui sa mängiksid taevas, siis ma sureks, et sind vaatama tulla!“.