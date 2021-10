Karjääri madalaimast punktist välja roninud Annemarii Bendi lendab, olümpiarõngad silme ees 

Seda ei juhtu tihti. Tavaliselt keskenduvad suusahüppajad tornis spordile ega lase lummavatel vaadetel tähelepanu hajutada. Nende jaoks on maa ja taeva vahelt ligi 90kilomeetrise tunnikiirusega pea ees tundmatusse sööstmine tavaline päev kontoris. „Kõrvalt vaadates on see vist tegelikult hullumeelne värk,“ märgib 20aastane Bendi. „Too hetk poomil mõtlesin, et issand jumal, mida ma teen?!“