KAHJU: Tartu Bigbank võitles südilt, aga Meistrite liiga teekond lõppes Portugalis 

Teine geim oli Tart poolt oluliselt veenvam ning see võideti lausa 25 : 17 ja Bigbank püsis elus. See tähendas aga seda, et vaja oli võita koguni järgmised kolm geimi ja seda ei suudetud. Kolmas geim kuulus Benficale seisuga ning see tähendas, et paari saatus oli otsustatud.