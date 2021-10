Meeskonnast eemaldatud Irving: teen seda, mis on mulle parim 

Nets otsustas Irivingust lahti ütelda, sest ei taha poolikut meeskonnaliiget. Vastavalt Netsi pesapaiga New Yorgi regulatsioonidele ei saaks ta kaasa teha üheski kodumängus, sest vaktsineerimata inimesi seal avalikesse spordisaalidesse ei lubata. Samuti ei saaks ta kaasa teha matšides New York Knicksi vastu ning Golden State Warriorsi kodulinnas San Franciscos peetavatel võõrsilmängudel, kus kehtivad samad reeglid.

„Tean tagajärgi,“ lisas Irving. „Kui see tähendab, et mind mõistetakse hukka ja demoniseeritakse selle eest, siis nii lihtsalt on, see on siis minu roll.“