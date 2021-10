IGAV, AGA HEA LOOS: Serviti alustab eurosarja klubi vastu, keda hiljuti nüpeldas 

„Võitsime tänavu Granitast lisaks Balti liigale ka hooajaeelsel Klaipeda turniiril, aga kindlasti teeb vastane kodus ja eurosarjas kõvema partii,“ lausus Serviti peatreener Kalmer Musting pressiteate vahendusel. „Midagi lihtsat me ei oota ja allahindlust ei tee. Peame vastase liidrid kinni saama ja rünnakul oma asjadega õnnestuma, et kordusmängule hea tulemus kaasa võtta.“

Ta lisas: „Meie vasakukäelised on endiselt eemal – Otto Karl Kont läheb õlaoperatsioonile ja Andris Celminš küll treenib, aga pole veel mänguvalmis. Robin Obergi kohal ripub küsimärk, aga Carl-Eric Uibo on pärast väikest pausi tagasi. Üldiselt toimetame stabiilselt ja mingit vormilangust õnneks näha pole.“

„Loodan, et oleme eurosarjaks valmis,“ ütles HC Tallinna juhendaja Bo Østergaard. „Ehkki meeskonna vorm pole praegu veel seal, kus võiks olla. Me pole Soome liigas saanud ühtki mängu täiskoosseisus pidada, ikka on mõni mees vigastuse või viisaprobleemidega eemal. Ja kui tegu on võtmemängijatega, siis teeb see meie olukorra keeruliseks.“